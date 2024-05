Toruń. Wielka akcja policyjna na Wiśle! To poszukiwania osób zaginionych. W akcji 60 osób, łodzie, dron, pies tropiący...

Start: o poranku w Toruniu. Poszukiwania na rzece aż do Czarnowa i Solca

Odprawa zaangażowanych w akcję odbyła się o godzinie 8:30 na Przystani AZS w Toruniu. Policjanci zaplanowali działania w taki sposób, by jak najdokładniej przeszukać koryto rzeki i nabrzeże. Całe przedsięwzięcie było przygotowane pod kątem ewentualnego namierzenia zaginionych osób, które dotychczas nie zostały odnalezione.

-Wspólnymi siłami służby sprawdzają teren Wisły od ulicy Popiełuszki w Toruniu aż do miejsca na rzece, pomiędzy Czarnowem a Solcem Kujawskim. Dotychczas poszukiwacze nie odnaleźli osób czy nowych tropów w sprawach zaginięć -meldowała sp. Dominika Bocian około godziny 13.00. (Działania są zaplanowane do godziny 14:00).

Wszystkie służby wsparły działania także swoim sprzętem . Na rzece pływało pięć łodzi, w tym jedna wyposażona w sonar. Nad nią teren sprawdzają operatorzy dronów. Nabrzeże było kontrolowane na pieszo, także przez policyjnego psa z przewodnikiem, w trudne miejsca dojeżdża quad. Pojazdy osobowe i terenowe służyły głównie do przewożenia poszukiwaczy na kolejne wyznaczone odcinki.

Bolesna sprawa. Gdzie jest Kamil Galczak z Torunia?

Jedną z osób zaginionych, której nadal poszukuje toruńska policja jest Kamil Galczak. Mężczyzna wyszedł z domu przy ul. Batorego w niedzielę, 4 lutego, około godz. 20.40 i zaginął. Policja upubliczniła nagranie z monitoringu, na którym widać wieczorną trasę Kamila - to ostatni ślad... Urywa się w okolicach ulic Kościuszki i Wojska Polskiego.

Toruńska policja nadal zwraca się z prośbą do osób, które mają informacje, mogące pomóc w odnalezieniu pana Kamila.

-Nadal poszukujemy zaginionego Kamila Galczaka. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń Śródmieście analizują każdy trop, który może przyczynić się do jego odnalezienia - zapewnia asp. Dominika Bocian.- Funkcjonariusze biorą pod uwagę wszelkie możliwe hipotezy.

Matka Kamila: "Powiedział, że tylko idzie do sklepu po starter do telefonu..."

-W niedzielę, 4 lutego, przed godziną 21.00 wieczorem syn wyszedł z domu przy ul. Batorego do sklepu. I już nie wrócił - mówi nam pani Bożena, matka zaginionego mężczyzny. -Powiedział mi, że idzie tylko "Żabki" (tej przy ul. Kościuszki, na przeciwko kościoła) kupić starter do telefonu. Ale komórki ze sobą nie wziął. Na pewno jednak zabrał ze sobą dokumenty, w tym dowód osobisty. To widziałam.

Ta "Żabka" w niedzielę o tej porze była już nieczynna. - Co się dalej z nim stało? Nie wiadomo. Umieram z rozpaczy, jestem psychicznie załamana. Ciągle zadaję sobie pytanie, czy żyje i gdzie jest - nie kryła w rozmowie z nami torunianka.