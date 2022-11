Toruń. Wolontariat nastolatków. Na szkolne zaliczenie czy z potrzeby serca?

Uczniowski wolontariat to próba wciągnięcia dzieci w bezinteresowne działanie na rzecz innych. To obszar, w którym dorośli Polacy dotąd niespecjalnie mieli się czym chwalić. Czy najmłodsze pokolenie to zmieni? - Tak, nawet jeśli pierwszym impulsem jest potrzeba zdobycia zaświadczenia do szkoły - wierzy społeczniczka Sylwia Kowalska, koordynatorka Jadłodzielni w Toruniu.

Po co nastolatkowi zaświadczenie do szkoły? Gdy ma lat czternaście-piętnaście i właśnie kończy szkołę podstawową, to "zaliczenie wolontariatu" dać mu może nawet upragnione trzy punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej. To dużo, bo o przyjęciu decyduje przecież czasem tylko ułamek punktu. Na każdym innym etapie nauczania natomiast wolontariat jest mile widziany i zazwyczaj podnosi przynajmniej ocenę z zachowania. Dotąd np. w Toruniu najbardziej popularnymi miejscami odbywania wolontariatu przez nastolatków były schronisko dla bezdomnych zwierząt, Fundacja Ducha, koła Caritas czy stowarzyszenie "Wędka". Wojna w Ukrainie i fala uchodźców, kryzys klimatyczny i ekonomiczny - te zjawiska sprawiły, że pojawiły się nowe pole do działania. Jak w nich odnajduje się najmłodsze pokolenie?

Jadłodzielnie. "To rodzice pytają o zaliczenie do szkoły. Młodzi łapią bakcyla"

Toruńskie jadłodzielnie to fenomen w skali kraju. Pierwsza powstała sześć lat temu i była drugą, po warszawskiej, w Polsce. Teraz drewnianych szaf z lodówkami jest w mieście pięć, szósta działa zaraz za rogatkami w Lubiczu, a siódma jest w planie. Ideą jest niemarnowanie żywności. Każdy jedzenie do szafy może przynieść i każdy może się nim poczęstować. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że gdy inflacja szaleje, przybywa potrzebujących i częstujących się. Nastolatki też to widzą.

- Najsłabszy punkt każdej jadłodzielni to porządek. Szafy trzeba regularnie przeglądać, lodówki myć, obejście uprzątnąć. Ktoś to musi robić. Dla nas ci młodzi wolonatriusze są po prostu na wagę złota - podkreśla Sylwia Kowalska, współtwórczyni i koordynatorka jadłodzielni w Toruniu. Sylwia znana jest z miękkiego serca. Ale w przypadku wolontariatu jest twarda. -Już nie jeden raz mi się zdarzało, że znajomi rodzice pytali, czy mogę "załatwić zaświadczenie do szkoły". Niczego nie załatwiam. Zapraszam młodych do działania. Bywa, że ktoś przychodzi z myślą o "zaliczeniu wolontariatu", a łapie bakcyla, wkręca się. I to jest dobre! - nie kryje społeczniczka.