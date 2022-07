Toruń. "Wypad przez komin do Izraela!" - pisał w sieci. Namierzyli go i dostał wyrok

Przekonanie o anonimowości w sieci jest złudne. - Organy ścigania dysponują narzędziami, które naprawdę potrafią ustalić tożsamość każdego hejtera. W przypadku treści nienawistnych lub wręcz nawołujących czy pochwalających przestępstwo ścigamy sprawców z całą stanowczością - podkreśla prokurator Magdalena Chodyna z Grudziądza.

Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu oraz Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód to dwie jednostki, które już kilka lat temu wyznaczone zostały w naszym okręgu do ścigania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym i religijnym. To tutaj trafiają takie sprawy i stąd płyną akty oskarżenia do Sądu Okręgowego w Toruniu. Polskie prawo tego typu przestępstwa traktuje surowo i dlatego pierwszą instancją procedowania od razu jest poziom okręgowy, a nie rejonowy.