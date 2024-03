Toruń. Wyprowadzają psy w ramach wolontariatu pracowniczego w Schronisku dla Zwierząt

Czym jest wolontariat pracowniczy?

Za wolontariatem pracowniczym stoi wiele korzyści, zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Firmy, które zdecydują się na dołączenie do wolontariatu, przede wszystkim kształtują swój pozytywny wizerunek wśród społeczności czy też nawiązuje współprace z różnego typu organizacjami pozarządowymi i prowadzi do współdziałania na różnych obszarach. Korzyścią dla pracownika zdecydowanie jest satysfakcja z pomocy innym, wykorzystanie zdolności, których na co dzień w pracy nie wykorzystuje czy rozwija się, zdobywając nowe umiejętności.