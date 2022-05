Toruń. "Żabka" na starówce nie odpuszcza! Nowa otwarta przy ulicy Żeglarskiej 25

Złota Żabka na starówce

Klienci? Usatysfakcjonowani. Przynajmniej ci, których spotkaliśmy w sklepie w niedzielny wieczór. Turyści byli zadowoleni, bo do godziny 21.00 mogli tutaj w niehandlowy dzień kupić to, czego akurat im zabrakło: napoje, żywności, lody, pastę do zębów. Oczywiście, kupić można było też kawę czy ciepłą przekąskę.