Toruń. Załoga Fortu I zaprasza 11 listopada na świąteczne zwiedzanie

W Toruniu listopadowe święto jest takie jakieś niewyraźne. Niepodległość w 1918 roku jeszcze do nas nie przyszła, trzeba było na nią czekać do stycznia roku 1920. Zapewne z tego powodu dziś Święto Niepodległości ogranicza się głównie do wydarzeń warszawskich. Wiadomo, tam 104 lata temu działy się rzeczy najważniejsze, jednak Toruń również trząsł się w posadach, a o tym nikt nie wspomina. Dlaczego? Ponieważ to była niemiecka rewolucja? Być może, jednak razem z nią w zapomnienie poszły także wydarzenia bardzo ważne dla polskiego miasta.