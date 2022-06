Toruń. Zero chętnych na grunty po Polchemie! Inwestorzy boją się chemii?

Zainteresowani przetargiem mieli czas do poniedziałku (6 czerwca), by się zgłosić i wpłacić wadium. Nikt tego nie uczynił. Mimo wszystko w środę rano Janusz Iwanicki czekał w Sądzie Rejonowym w Toruniu do ostatniej chwili. Kupiec jednak się nie pojawił.

Cały kompleks pofabrycznych gruntów o powierzchni ok. 15,2 ha syndyk wystawił tym razem na sprzedaż z ceną wyjściową 27 mln 756 tys. 791 zł netto. To 60 procent sumy, na jaką w zeszłym roku oszacowano wartość terenu. Było to już drugie podejście do zbycia majątku spółki Karawela w upadłości. Znów bez powodzenia... To oznacza, że przez kolejny rok znów nie zarobi miasto, które jest właścicielem tej ziem, a oddało ją w wieczyste użytkowanie. Bez nowego użytkownika nie ma podatków od nieruchomości.