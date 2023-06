Toruń. Zespół MIX ma 25 lat. Jubileusz świętowali na scenie byli i obecni tancerze [zdjęcia]

25 lat zespołu MIX: zatańczyło kilka pokoleń

Wiele sukcesów zespołu MIX, wygrana w konkursie TVP

W tym roku MIX wygrał konkurs "You Can Dance!" zorganizowany przez Telewizję Polską oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W internetowym głosowaniu zespół otrzymał 86 005 głosów. Do konkursu zgłoszono nagrania z prawie 350 polskich szkół podstawowych. Na nich uczniowie prezentowali choreografie przygotowane specjalnie na tę okazję. W przypadku zespołu MIX 49 młodych tancerzy z klas I-VI przygotowało - pod okiem Anny Wasiłek - hip-hopową choreografię do piosenki "Men in Black" z filmu "Faceci w czerni". W nagrodę w marcu Szkołę Podstawową nr 10 odwiedzili jurorzy programu "You Can Dance. Nowa Generacja 2": Ida Nowakowska, Edyta Herbuś i Agustin Egurrola i Edyta Herbuś.