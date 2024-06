Toruń. Zmiana koncepcji dla Jaru. Zakres ważnej inwestycji może zostać rozszerzony

Budowa szkoły na Jarze: kiedy powstanie przy niej hala sportowa?

Co z kolejnymi etapami inwestycji? Urząd Miasta rozpoczął przymiarki do budowy hali sportowej.

Urząd Miasta w drodze zapytania ofertowego szuka firmy, która przygotuje koncepcję hali. Jej autor musi w niej uwzględnić kilka elementów, które mają znaleźć się w obiekcie. Są to między innymi:

- Koncepcja ma być gotowa w ciągu miesiąca od zawarcia umowy na jej opracowanie. W tej sytuacji po wakacjach zapadłaby decyzja, czy hala będzie większa. Jeśli tak, to oczywiście konieczny będzie nowy projekt tego obiektu - wyjaśnia dyrektor Wiśniewski.

Na razie nie wiadomo, kiedy miałaby się rozpocząć budowa hali. Wiadomo za to, że na obiekt sportowy czekają mieszkańcy Jaru. Na ciągle intensywnie rozwijającym się osiedlu nie ma gdzie pograć w piłkę nożną czy koszykówkę.

Budowa szkoły na Jarze: co zostało dotąd zrobione?

- Na placu budowy, po niezbędnych wycinkach drzew i krzewów oraz zniwelowaniu terenu, rozpoczęły się już prace przy fundamentach. Roboty przebiegają więc bardzo sprawnie - podkreśla dyrektor Wiśniewski.

Sprawny przebieg robót daje nadzieję, że firma Balzola odda do użytku dwa pierwsze segmenty szkolnego kompleksu na Jarze wcześniej niż przewidziano to w jej umowie z miastem. Jej przedstawiciele zadeklarowali, ze zrobią wszystko, by były gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego 2025/2026.