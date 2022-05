Toruń znów zagra w filmie! W roli głównej Jakub Gierszał. Zdjęcia już w tę środę

Jakub Gierszał w nowym filmie Jana Holoubka

"Doppelgänger. Sobowtór" to thriller psychologiczny, którego głównym tematem jest kradzież tożsamości. Akcja rozgrywa się na przełomie lat 70. i 80. po dwóch stronach żelaznej kurtyny. Inspiracją do powstania filmu była prawdziwa historia polskich agentów specjalnych czasów PRL-u. Kradli oni cudzą tożsamość i żyli z fałszywymi danymi, w ten sposób pnąc się po szczeblach szpiegowskiej kariery.

Główną rolę w filmie zagrał Jakub Gierszał, znany z takich produkcji jak:

"Sala samobójców",

"Najlepszy",

"Pokot"

"Pomiędzy słowami"

"Wszystko, co kocham".

Gierszał wczesne dzieciństwo spędził w Hamburgu, ale w wieku 11 lat przeprowadził się do Torunia, rodzinnego miasta swojej mamy. Tu chodził do gimnazjum, ukończył także V Liceum Ogólnokształcące. Na studia wyjechał do Krakowa - jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.