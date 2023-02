Toruń. "Żyjemy jak na wysypisku śmieci!" - skarżą się lokatorzy TTBS z ul. 63 Pułku Piechoty

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus.

O jaką okolicę dokładnie chodzi? O budynki przy ul. Andersa 79-81 (miejskie, administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) oraz bloki przy ul. 63 Pułku Piechoty. Niektóre z nich, np. o numerach 73a czy 77b, należą do miasta. Inne - to budynki Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego.

-Od tych z ZGM-u oddziela nas tylko płot. I nawet na tym płocie widać, o co chodzi. Wiatr wiesza na nim reklamówki, papiery i inne śmieci. Aby dostać się z naszych mieszkań do świata, czyli do głównej ulicy Andersa, gdzie jest przystanek autobusowy, musimy przejść przez teren budynków ZGM-u. A tam, od lat, brud jeden wielki - skarżą się "Nowościom" lokatorzy bloków TTBS.