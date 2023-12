Torunianie dostaną z miasta biodegradowalne worki na śmieci

Bioodpady na brązowo

Rzeczywiście, praktyka pokazuje, że w zabudowie wielorodzinnej, gdzie mamy do czynienia z dużą anonimowością, wciąż dostrzegalne są problemy z czystością zbieranych frakcji. Dotyczy to w głównej mierze bioodpadów. Są one gromadzone przez mieszkańców w brązowych pojemnikach.

W odpadach, które wytwarzamy w naszych domach, może znajdować ok. 35 procent odpadów organicznych. Dzięki ich właściwemu zagospodarowaniu możliwe jest uzyskanie dobrego jakościowo kompostu.

Co istotne, odpady te należy wrzucać luzem, bez foliówek. W przeciwnym wypadku uniemożliwi to ich dalsze, właściwe przetwarzanie. Dlatego aby nie marnował się ogromny potencjał frakcji organicznej, Urząd Miasta, we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania i toruńskimi zarządcami spółdzielni mieszkaniowych, zamierzają wdrożyć akcję pilotażową, skierowaną do mieszkańców zabudowy wielolokalowej.