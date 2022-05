Toruńscy piłkarze grali ze zmiennym szczęściem. Wygrana Elany, porażka Pomorzanina

Tym razem lepiej poradzili sobie Żółto-Niebiescy, którzy walczą wciąż o awans do IV ligi. Torunianie umocnili się na prowadzeniu w swojej grupie klasy okręgowej wygrywając na wyjeździe 2:1 ze Startem Warlubie. Elana prowadziła jedną bramką już do przerwy i choć w drugiej części spotkania swoje trafienia zaliczyły obie drużyny, ostatecznie trzy punkty pojechały do Torunia.