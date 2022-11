Toruńscy radni KO mówili o ustawie "Lex Czarnek 2.0"

Kurator wszystko może

Ustawa zwana potocznie "Lex Czarnek 2.0", procedowana jest w Senacie RP. - Zapisy w niej umożliwiają kuratorom ogromną ingerencję w funkcjonowanie szkół - mówiła Margareta Skerska-Roman - Jednym z ważniejszych punktów jest to, że kurator oświaty będzie miał ostateczne zdanie w opiniowaniu, jakie zajęcia na terenie danej szkoły będą mogły się odbywać. Nie wystarczy już do tego zgoda rady rodziców i dyrektora, jak było dotychczas. Kolejnym uprawnieniem kuratorów będzie powoływanie dyrektorów. Wcześniej prawo oświatowe przywidywało obsadzanie stanowisk w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Teraz, po zmianie przepisów potrzebna będzie pozytywna opinia wystawiona przez kuratora. Innym absurdalnym wręcz zapisem jest możliwość zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora w związku z możliwym wystąpieniem "zagrożenia bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć prowadzonych przez szkołę". A więc ewentualne zawieszenie dyrektora będzie budziło sporo niejasności, bo cóż znaczy termin "zagrożenie bezpieczeństwa uczniów"? To bardzo szerokie pojęcie.

- Co to w praktyce oznacza dla dzieci, rodziców i nauczycieli? Kujawsko-pomorska wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz nie kryje się, z jaką partią jej po drodze. Bardzo często na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych komentuje w sposób wręcz wulgarny. Wyobraźmy sobie np. taką sytuację, że Janina Ochojska, torunianka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej chce zorganizować zajęcia w szkole. W myśl nowych przepisów musiałaby złożyć wniosek dwa miesiące wcześniej, a w odpowiedzi usłyszałaby pewnie, że to "lewactwo", bo taka jest narracja ministra Przemysława Czarnka. Podsumowując, to bardzo złe, że dyrektorzy będą pod władzą kuratorów. Tak było w PRL-u i to nie były dobre czasy - mówił Maciej Krużewski.