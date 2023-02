Toruńscy radni zdecydowali w sprawie Wrzosowiska. Jak głosowali?

Jak się można było spodziewać, dyskusja na temat przyszłości Wrzosowiska była burzliwa i długa. Bardzo uważnie śledzili ją mieszkańcy obecni na sesji rady miasta od samego jej początku. Jeszcze przed sesją do przewodniczącego rady miasta dotarł protest Rady Okręgu Wrzosy dotyczący głosowania na środowym posiedzeniu komisji rozwoju miasta. Pisaliśmy o tym, jej członkowie głosowali dwa razy, ponieważ za pierwszym razem nie udało się policzyć głosów. Miało to znaczenie, ponieważ za pierwszym razem radna Dagmara Tuszyńska (PiS) wstrzymała się od głosu w sprawie kontrowersyjnego planu zagospodarowania Wrzosowiska, za drugim zaś poparła ten plan. Związane z tym wątpliwości miał w czwartek rozwiać mecenas Maciej Krystek, radca prawny rady miasta. Stwierdził, że wszystko było zgodnie z regulaminem, a komisja nie miała odpowiednich warunków do pracy. Słysząc pomruk ze strony publiczności, wypalił.

- Proszę państwa, jeżeli członkowie komisji siedzieli każdy w innym miejscu, pozasłaniani również przez państwa obecnych podczas prac komisji, to nie są warunki normalne do pracy i liczenia głosów!

Zaproponował, aby w przyszłości, gdy na posiedzeniu komisji będzie się można spodziewać gości, radnym zabezpieczono właściwe warunki pracy.