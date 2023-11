Toruńska Fabryka Cukiernicza Kopernik ma już od 260 lat, to tu powstają słynne pierniki

Fabryka Cukiernicza Kopernik w Toruniu ma 260 lat

Szef "Kopernika" nie ukrywa, że produkowanie jednego z symboli miasta to spora odpowiedzialność. - Pierniki, będące nieodłącznym elementem Torunia, są czymś niezwykle ważnym dla lokalnej społeczności. Jesteśmy tego świadomi i wspólnie z innymi toruńskimi producentami oraz instytucjami kultury chcemy dbać o to, by toruńskie wypieki były rozpoznawalne na całym świecie - wyjaśnia Poliński.

Toruńskie pierniki powstawały, powstają i będą powstawać

Paweł Laskowski w "Koperniku" pracuje już od 40 lat. Do fabryki trafił w latach osiemdziesiątych, jako nastolatek. Nie ukrywa przywiązania do swojego fachu. - Oczywiście jubileusz 260-lecia to dla nas wyjątkowy moment. Tyle lat wypieku pokazuje, z jak wielkimi tradycjami jest to fabryka - mówi mistrz piernikarski, który przez lata pracy poznał od podszewki sposób produkcji i recepturę toruńskich

pierników.

Pracownik przyznaje, że choć 2023 rok w "Koperniku" jest specjalny, to w jego codziennej pracy jubileusz wiele nie zmienia. Do swoich obowiązków podchodzi tak samo sumiennie jak przez poprzednie 40 lat. - Co roku pracujemy tak samo ciężko. Tradycyjne pierniki w „Koperniku” powstawały, powstają nadal i będą powstawać jeszcze przez długie lata - zapewnia.