Toruńska Kocia Straż wznawia aktywność? Co dalej ze zwierzętami odebranymi w marcu?

Co ze zwierzętami z Toruńskiej Kociej Straży?

Odkrycie przy Gagarina wstrząsnęło mieszkańcami Torunia. W wynajmowanym przez Toruńską Kocią Straż pawilonie znaleziono zwłoki 37 zwierząt. Znajdowały się one w różnym stopniu rozkładu, a przechowywane były w foliowych workach i kartonach. Jak tłumaczyła później na Facebooku założycielka Kociej Straży, zwierzęta chciała pochować w ogrodzie nowej siedziby, na której zakup zbierała fundusze.

W tymczasowym lokalu Toruńskiej Kociej Straży znajdowały się też żywe zwierzęta – 12 kotów oraz 9 psów. Żyły tam w brudzie, zamknięte w klatkach i bez dostępu do światła czy świeżego powietrza. Wszystkie zostały przewiezione do Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego, gdzie zostały przebadane. Schronisko wystąpiło z prośbą o domy tymczasowe dla odebranych zwierząt. Przez to, że zwierzęta są dowodem w sprawie ewentualnego znęcania, możliwa jest na razie tylko adopcja tymczasowa.