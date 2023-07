Toruńska spółdzielnia "Na Skarpie" ma nową radę nadzorczą. Znanych postaci nie brakuje

12 osób znalazło się w radzie nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu. Kilkoro z nich to szerzej znane w mieście postaci.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach sporo zmieniło się w harmonogramie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Powodem była pandemia koronawirusa. W tym czasie nie zwoływano walnych zgromadzeń spółdzielni. Zostały odwieszone wraz z ustąpieniem pandemii. Spółdzielnie zobowiązano do zwołania stacjonarnych walnych zgromadzeń do 30 czerwca 2023 roku. W ich trakcie wybierane były nowe rady nadzorcze. Ich poprzednia kadencja została wydłużona z trzech do pięciu lat, oczywiście z powodu pandemii.

SM "Na Skarpie": głosy w wyborach liczył notariusz

Do końca czerwca walne zorganizowano między innymi w czterech największych spółdzielniach w Toruniu. Składy rad nadzorczych na kadencję 2023-2026 w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej "Kopernik" i Spółdzielni Mieszkaniowej "Rubinkowo" już prezentowaliśmy w "Nowościach". Kto znalazł się w takim gremium w SM "Na Skarpie"?

Walne w SM "Na Skarpie" podzielono na pięć części ze względu na rozmiar spółdzielni. Odbywało się przez pięć dni, od 26 do 30 czerwca. Zgodnie ze statutem SM "Na Skarpie" głosy, które padły podczas wyborów członków rady nadzorczej, podliczał notariusz. Wybrani do niej zostali: Jan Zagórski,

Jarosław Beszczyński,

Marian Przybylski,

Mirosława Wojnowska,

Marcin Międlar,

Małgorzata Chatłas,

Elżbieta Gorzkiewicz,

Halina Ciesielska,

Marek Fischer,

Adam Politowski,

Stefan Kalinowski.

Wiktoria Soszyńska.

W radzie nadzorczej "Skarpy: radny i były dyrektor

Podobnie jak w przypadku rad nadzorczych MSM, "Kopernika" i "Rubinkowa", także w tej skarpianej nie brakuje szerzej znanych w Toruniu postaci. Jest wśród nich Jarosław Beszczyński. Od 2006 roku zasiada on w Radzie Miasta Torunia. Najpierw wybrany do niej został z listy Platformy Obywatelskiej. Potem wchodził do Rady Miasta jako kandydat komitetu prezydenta Michała Zaleskiego. Obecnie jest szefem "prezydenckiego" klubu radnych Wspólny Toruń. Warto dodać, że żona radnego Beszczyńskiego, Kamila, została niedawno wybrana do rady nadzorczej MSM. Także zasiada w Radzie Miasta Torunia, również należy do klubu Wspólny Toruń.

Członkiem rady nadzorczej SM "Na Skarpie" został także Stefan Kalinowski. To były szef Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu oraz były wicedyrektor tej instytucji. To drugie stanowisko stracił po tzw. aferze parkingowej - okazało się, że sporo znanych w mieście osób korzysta z zezwoleń na parkowanie na starówce. Stefan Kalinowski od kilku lat jest na emeryturze.

Po raz kolejny do rady nadzorczej SM "Na Skarpie" został wybrany Jan Zagórski. To pierwszy prezes tej spółdzielni. Urzędował w tej roli w latach 80. Jego numer członkowski w SM "Na Skarpie" to 0002. Jan Zagórski był także wiceprezesem tej spółdzielni. W radzie nadzorczej pełnił z kolei funkcję przewodniczącego. Przypomnijmy, że osoby zasiadające w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych pracują w nich społecznie, ale mogą pobierać diety. Ich wysokość nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. To 1 lipca wzrosło z 3490 złotych do 3600 złotych. Wysokość miesięcznych diet dla członków rad nadzorczych określają wewnętrzne przepisy poszczególnych spółdzielni.