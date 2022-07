Toruńskie ślady w Sarajewie i sarajewskie w Toruniu, czyli między sądem i konsulatem [zdjęcia]

Sarajewo jest proszę Państwa tak fascynującym i pięknym miastem, że po prostu musi mieć coś wspólnego z Toruniem. Nie brzmi to zbyt logicznie? Być może, ja po prostu Sarajewo uwielbiam, a zanurzając się podczas kolejnych wizyt w jego ulicach i historii czułem, że czeka tam na mnie jakiś ciekawy wątek toruński.

Bardzo proszę, to on – willa Mandić, w której w 1919 roku został otwarty konsulat honorowy odrodzonej Rzeczypospolitej. Placówkę założył znany sarajewski prawnik, m.in. wiceprezes tamtejszego Sądu Apelacyjnego, Franciszek Kruszelnicki. Urodzony w Galicji trafił do Bośni na początku lat 80. XIX wieku, razem z wieloma innymi urzędnikami austro-węgierskimi, w tym Polakami. Z Sarajewem pożegnał się w roku 1921, razem z rodziną przyjechał na Pomorze. Pod koniec roku został sędzią Sądu Apelacyjnego w Toruniu. Jego syn Tadeusz był m.in. naczelnikiem w przedwojennym Urzędzie Wojewódzkim, zaś wnuk Zygmunt jest historykiem sztuki.