Tramwajowe tory widmo w Toruniu. Nową trasą nie kursuje żadna linia

Tramwajowe tory widmo w Toruniu

Początkowo połączenia rzeczywiście istniały - jeździły tam czasowo, niekiedy z powodu prac prowadzonych na innych odcinkach, linie nr 1 i 2, a także wprowadzona na pewien czas linia nr 8. Obecnie jest to już jednak przeszłość - od momentu ubiegłorocznego wprowadzenia obecnego układu linii po nowych torach w ogóle nie kursują tramwaje .

Program BiT-City II był jedną z największych inwestycji tego rodzaju, jakie w ostatnich latach były prowadzone w Toruniu. W ramach jej realizacji powstał m.in. nowy węzeł przesiadkowy na pl. Rapackiego, zmieniono okoliczny układ torowo-drogowy w rejonie Chopina i zjazdu z mostu im. Józefa Piłsudskiego, stworzono pas dla tramwajów i autobusów na Wałach generała Sikorskiego. Inwestycja zakładała także budowę nowego odcinka torów tramwajowych prowadzących od pl. Artylerii do pl. Niepodległości . W materiałach publikowanych przez miasto można było przeczytać, że "nowopowstały odcinek torowiska pozwoli także na wprowadzenie dodatkowych połączeń tramwajowych".

Nasza redakcyjna wizyta pozwoliła się przekonać, że na ciągle całkiem nowym torowisku zaczęły powoli... wyrastać chwasty. Na wysokości pl. Niepodległości pozostały wiaty przystankowe, których obecność przypomina o tym, że jeszcze stosunkowo niedawno tory były używane - z obu zdjęto już jednak nawet oklejenia z nazwą przystanku.

Co dalej z nowymi torami, które miały "pozwolić na wprowadzenie dodatkowych połączeń"? Wszystko wskazuje na to, że na co dzień wykorzystywane nie będą.