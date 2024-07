Tramwajowy czujnik na Watzenrodego już wymieniony. Co ze światłami na rondzie Czadcy?

Co ze światłami na rondzie Czadcy?

Tramwaj już na Mohna, a na rondzie wciąż czerwone

Sygnałów dotyczących nowej linii mamy jednak więcej. Inny problem występuje - dodajmy od razu, że nie zawsze - przy rondzie Czadcy, gdzie najczęściej włączone jest pulsujące żółte światło ostrzegawcze i jedynie w momencie, gdy nadjeżdża tramwaj, samochody muszą zatrzymać się na świetle czerwonym. Najczęściej po przejechaniu pojazdów MZK kierowcy już po kilku sekundach ponownie mają wolny przejazd, ale bywa i tak, że trwa to zdecydowanie dłużej. W skrajnych przypadkach zdarza się, że tramwaj jadący w stronę centrum zdąży przejechać przez rondo Czadcy i dotrzeć do następnego przystanku, na wysokości skrzyżowania Długiej i Mohna, a na rondzie samochody wciąż jeszcze stoją na świetle czerwonym , oczywiście w coraz dłuższym korku. Taka sytuacja nie zdarza się regularnie, ale nie jest też czymś zupełnie wyjątkowym.

- Rondo cały czas jest monitorowane, więc tego typu sytuacje powinny występować rzadko, ale musimy to sprawdzić. To jest kwestia ustawień i sterowania. Zgłoszę to firmie, która się tym zajmuje. Wprawdzie przekazaliśmy już ten teren pod nadzór Miejski Zarząd Dróg i sygnalizacja jest w gestii MZD, ale przekażę ten sygnał. Być może coś faktycznie nie działa w tym miejscu tak, jak działać powinno. Bezwzględnie poproszę więc, żeby to sprawdzono - zapewnia Jarosław Więckowski.

Budowa nowej linii tramwajowej wiązała się z oddaniem do użytku szeregu nowych sygnalizacji świetlnych. Oprócz tych wymienionych zamontowano m.in. światła na Szosie Chełmińskiej na wysokości Liceum Akademickiego oraz targowiska, w obu przypadkach wzbudzane przez pieszych chcących przejść przez ulicę.