Trening Ewy Chodakowskiej. Najlepsze ćwiczenia dla początkujących - jakie wybrać? Sprawdź teraz!

Czym jest trening Secret Ewy Chodakowskiej?

Zwykle kojarzymy treningi Ewy Chodakowskiej z ćwiczeniami przeznaczonymi dla zaprawionych w boju sportowców oraz dla osób mających doświadczenie w tego typu treningach. Zwykle zamykało to drogę do poprawy kondycji osobom, dla których pewne trudności okazywały się barierami nie do pokonania. W związku z tym Ewa Chodakowska zaprojektowała trening Secret, który wyraźnie różni się od jej sztandarowych rozwiązań. W głównej mierze Secret opiera się na zasadach zaczerpniętych z pilatesu. Jest to rozwiązanie, które zagwarantuje nie tylko wzmocnienie mięśni, ale i relaks dla całego organizmu.

Secret trening dla początkujących — na czym polega?

Podstawową zasadą treningu Secret jest powolne wykonywanie ćwiczeń. Wolne tempo wydaje się być czymś zupełnie różnym od tego, do czego przyzwyczaiła nas Chodakowska. Jednak te ćwiczenia zostały stworzone z rozmysłem tak, aby początkujący trenujący również sobie poradzili. W tej aktywności najważniejsze jest utrzymanie dokładności wykonywania wszystkich ćwiczeń. Cały cykl treningowy trwa około 40 minut. Wyróżnia się tym, że jest on:

Ewa Chodakowska zaleca trenowanie wieczorem, kiedy ten wyjątkowy rytm ćwiczeń pozwoli nam na zrelaksowanie się po trudzie całego dnia. Ćwiczenia należy wykonywać na kocu lub macie. A na co pozwala ten trening? Secret dąży do tego, aby skutecznie nie tylko spalić tkankę tłuszczową, ale i aby wzmocnić ciało.

Jak wygląda plan treningowy Ewy Chodakowskiej?

Dlaczego te ćwiczenia dla początkujących na schudnięcie są tak wyjątkowe?

Trening Secret swój wyjątkowy charakter zawdzięcza właśnie prostocie. Dzięki temu są one łatwe do zapamiętania i prawidłowego wykonania, co jest kluczem ćwiczeń. Ewa Chodakowska kładzie wyraźny nacisk na to, aby dbać o poprawność wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Trenerka wskazuje przy tym, że niektóre ćwiczenia wejdą w krew wraz z wytrenowaniem (np. deska), ale dzięki dokładnemu tłumaczeniu tego, jaka ma być postawa, każdy ćwiczący z czasem dojdzie nawet do perfekcyjnego wykonywania trudniejszych ćwiczeń. Jednak esencja treningu Secret są zadania umożliwiające relaks, w tym ćwiczenia rozciągające.