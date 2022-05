Trening interwałowy. Co to jest? Na czym polega ta forma ćwiczeń? Oto zasady treningu interwałowego jako ćwiczeń na brzuch i całe ciało!

Trening interwałowy skupia się na wykonywaniu ćwiczeń o niezwykle dużej intensywność. W przeciwieństwie do treningu cardio ten rodzaj treningu znacząco obciąża organizm jako specyficzny wysiłek beztlenowy. Nie każdy powinien decydować się na tego typu rozwiązanie, zwłaszcza gdy dopiero zaczyna przygodę z ćwiczeniami lub ma jakieś schorzenia. Dla innych jednak jest to znakomity sposób na spalenie tkanki tłuszczowej. Co dokładnie powinniśmy o nim wiedzieć?

Pixabay