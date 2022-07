Trening Secret Ewy Chodakowskiej. Najlepsze ćwiczenia dla początkujących - jakie wybrać? Sprawdź, jak ćwiczyć!

Czym jest trening Secret Ewy Chodakowskiej? Zobacz!

Zwykle kojarzymy treningi Ewy Chodakowskiej z ćwiczeniami przeznaczonymi dla zaprawionych w boju sportowców oraz dla osób mających doświadczenie w tego typu treningach. Zwykle zamykało to drogę do poprawy kondycji osobom, dla których pewne trudności okazywały się barierami nie do pokonania. W związku z tym Ewa Chodakowska zaprojektowała trening Secret, który wyraźnie różni się od jej sztandarowych rozwiązań. W głównej mierze Secret opiera się na zasadach zaczerpniętych z pilatesu. Jest to rozwiązanie, które zagwarantuje nie tylko wzmocnienie mięśni, ale i relaks dla całego organizmu.