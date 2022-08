Trenujesz i nie widzisz efektów? Przyczyną może być nieprawidłowe nawodnienie! Odwodnienie podczas treningu jest groźne!

Dlaczego nie powinniśmy zapominać o nawodnieniu?

Uprawiając dowolny sport, w sposób oczywisty powodujemy nagrzewanie się. To prowadzi do wydalania wody wraz z potem. Ten proces prowadzi do utraty wody, ponieważ pot służy organizmowi do schłodzenia temperatury ciała. Wraz z wodą jednak tracimy również składniki mineralne, które są niezwykle cenne dla naszego organizmu.