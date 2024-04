Druga tura wyborów 2024 w Toruniu

Do kiedy trwa cisza wyborcza?

Do godziny 21 trwa cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi grzywną od 20 zł do nawet 5 tys. zł. Co ważne, naruszenie zakazu podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży, zachowań wyborczych czy przewidywanych wyników wyborów stanowi przestępstwo.