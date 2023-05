Trwa egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak radzi sobie toruńska młodzież?

Testy na koniec szkoły

We wtorek, 23 maja wypełniają oni arkusz z języka polskiego. Mają na to 120 minut. W środę przyjdzie czas na matematykę - ten egzamin potrwa 100 minut. Ostatni, w czwartek, będzie test z języka obcego. Tu zdający będą mieli 90 minut.

Warto wyjaśnić, że do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Jest on obowiązkowy dla wszystkich, nie można go jednak nie zdać. Najistotniejsze, że przystąpienie do niego warunkuje ukończenie edukacji na etapie szkoły podstawowej.

Wyniki testów w ósmej klasie brane są pod uwagę - na równi ze świadectwem ukończenia podstawówki - przy rekrutacji do szkół średnich. Im lepszy więc wynik, tym większe szanse na miejsce w dobrej szkole średniej.