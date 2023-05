Trwa nabór do szkół średnich w Toruniu. Które liceum jest najlepsze?

15 maja 2023 roku ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Nabór jest prowadzony elektronicznie i potrwa do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja w sieci

Podajemy adres strony internetowej, za pośrednictwem której odbywa się nabór: https://torun.edu.com.pl/kandydat. Wnioski należy składać do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00. Możliwe jest także wydrukowanie wniosku, podpisanie go przez rodziców/opiekunów prawnych, a następnie zaniesienie z załącznikami do szkoły pierwszego wyboru.

– Na stronie internetowej znajduje się wszystko, co potrzebne w procesie rekrutacji. Są tam zarówno dokładnie przedstawione zasady rekrutacji, jak też wzory oświadczeń. Znajduje się tam także oferta szkół – wyjaśnia Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

Z oferty prowadzonych przez miasto szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia, kandydaci wybierają 3 szkoły i dowolną liczbę oddziałów w każdej z nich. Wniosek składany jest do szkoły pierwszego wyboru. Co ważne, kandydat ma możliwość zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku, jeżeli uzna, że jednak chciałby uczęszczać do innej szkoły.