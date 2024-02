W sumie w proteście w Toruniu i okolicy może wziąć udział około 3000 maszyn - mówi Paweł Sikorski, jeden z organizatorów protestu - Zaczęliśmy protest około godziny 5.30. Jeśli zdarzały się sytuacje, że ciągniki porusząły się dwoma pasami jezdni, to były one incydentalne. To efekt tego, że trzeba było przepuścić pojazdy uprzywilejowane. Trzymamy się ustaleń, że maszyny biorące udział w proteście poruszają się jednym pasem ruchu.

Przypadki, że ciągniki pojawiły się na dwóch pasach zdarzyły się na Szosie Lubickiej i Szosie Chełmińskiej.

Protestujemy w imieniu wszystkich, także mieszkańców miast - mówił Mateusz Bartel, inny organizator protestu. - Wszyscy chcemy zdrowo jeść. Niestety, na nasz rynek dopuszczane są produkty z Ukrainy, które zawierają szkodliwe substancje, rakotwórcze. Tam nie ma zakazu stosowania środków chemicznych, które w Unii Europejskiej są zakazane od 20 lat. Produkty z Ukrainy to dla nas niezdrowa konkurencja. Takie same są cele rolników protestujących w innych państwach Unii Europejskiej, to protesty przeciw Wspólnej Polityce Rolnej. Unia Europejska naciska też, byśmy 4 procent swoich gospodarstw nie uprawiali, by leżały odłogiem. Gdzie jest w tym sens, jeśli mówi się o problemie głodu na świecie.

To tak jakby prezydent Torunia zarządził, że 4 procent firm w mieście ma zaprzestać działalności. Co by wtedy zrobili przedsiębiorcy? Oczywiście zaczęli by protestować, tak jak my teraz. Nie mamy wyjścia. Za chwilę nasze gospodarstwa stracą płynność finansową, będą na skraju bankructwa. Nie dostaliśmy dopłat bezpośrednich. Strajk jest oddolny, zwołany przez rolników indywidualnych, nie przez związki czy organizacje rolnicze. Dlatego jest taki efekt - podkreślał Tomasz Kałdonek, kolejny z protestujących rolników.

Jesteśmy apolityczni. Z politykami, na salonach rolnictwa nie uratujemy. Walczymy o bezpieczeństwo finansowe gospodarstw i zdrową żywność - dodawał Mateusz Bartel, odpowiadając na pytanie o postawę Michała Kołodziejczaka, lidera AgroUnii i wiceministra rolnictwa, jeszcze niedawno organizującego protesty rolników.