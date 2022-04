Trzeci pas na A1 między Toruniem a Włocławkiem: wkrótce przetarg na dokumentację. Od Torunia do Gdańska poszerzenia nie będzie

Pierwszy przetarg jeszcze w tym kwartale

Trzy pasy na A1 - inwestycja "zalepana"

Co ważne, nie są to tylko plany, czy zamierzenia - inwestycja została już "zaklepana", dopisana jest do ogłoszonego w zeszłym roku Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do roku 2030. Zakłada on poszerzenie autostrad także w innych częściach kraju: o trzeci i czwarty pas ruchu w każdą stronę rozbudowana będzie A2 między Warszawą a Łodzią, o trzecie pasu ruchy poszerzona zostanie A4 na kilkusetkilometrowym odcinku między węzłami Krzyżowa na zachód od Wrocławia aż do Tarnowa na wschód do Krakowa, czyli na obleganej przez kierowców części "czwórki" łączącej aglomeracje dolnośląską, śląską i krakowską.