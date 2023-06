Trzy dni z tańcem. Już po raz ósmy w Toruniu odbędzie się Festiwal Tańca Współczesnego Sfera Ruchu. Początek w piątek

Sfera Ruchu miejscem dla wszystkich

- Cieszę się, że Sfera Ruchu z roku na rok staje się coraz bardziej popularna w Polsce - mówi Magdalena Illeczko, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu. To najbardziej prestiżowy festiwal dla MDK, który organizujemy razem z Fundacją Kult Kultury. Ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają żyją tańcem. Dla mnie, jak i dla pozostałych pracowników, to spore wyzwanie organizacyjne, ale jak zawsze postaramy się, by wszyscy czuli się u nas dobrze.

Prezentacje spektakli odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury na specjalnie wybudowanej scenie i widowni.

- W tym roku na nasz festiwal zgłoszonych zostało ponad 40 spektakli - mówi Joanna Miś-Fudali, pomysłodawczyni i szefowa festiwalu, prowadząca w MDK Teatr Tańca Akro. Obejrzeliśmy wszystkie nadesłane propozycje i spośród nich wybraliśmy pietnaście przedstawień. Na scenie zobaczymy solistów, duety a także zespoły taneczne.