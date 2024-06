Trzy dni z tańcem współczesnym. W piątek startuje Festiwal Sfera Ruchu Toruń 2024

- Festiwal to dla nas spore wyzwanie logistyczne - mówi dyrektor MDK Magdalena Illeczko. - Specjalnie na Sferę Ruchu przygotowujemy salę widowiskową. Widownia zasiądzie na scenie, natomiast artyści zatańczą tam, gdzie zazwyczaj siedzi widownia. Wszystko mamy już przygotowane. Czekamy na artystów i uczestników warsztatów. Zapraszamy też torunian do oglądania spektakli, których na co dzień nie mają okazji zobaczyć. Przez te kilka dni Młodzieżowy Dom Kultury będzie żył tańcem współczesnym..