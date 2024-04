Trzy warianty obwodnicy Łysomic. Można zgłaszać uwagi

We wtorek (21 maja) o godz. 16 w budynku Galerii Spotkań przy ul. Sadowej 2c w Łysomicach odbędzie się spotkanie dla mieszkańców z udziałem projektanta, na którym podsumowane zostaną wyniki konsultacji. Będą one jedną z podstaw wyboru wariantu rekomendowanego do dalszych prac.