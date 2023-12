Trzynasta wypłata w 2023. Sprawdź kto otrzyma dodatkową pensję za bieżący rok!

Trzynasta pensja – dodatkowy zastrzyk gotówki dla pracowników sektora budżetowego

Trzynasta w sektorze publicznym i prywatnym

Trzynasta pensja nie ogranicza się jedynie do sektora publicznego. Choć w sferze prywatnej to zjawisko rzadsze, niektóre firmy decydują się nagradzać swoich pracowników dodatkowym wynagrodzeniem na zakończenie roku. Jednak warto podkreślić, że to głównie pracownicy sektora publicznego cieszą się tym dodatkowym świadczeniem.