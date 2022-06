Tuchola. Policjanci eskortowali auto z rodzącą kobietą. W piątek otrzymali podziękowania

W niedzielę 5 czerwca przed godziną 15, do dyżurnego tucholskiej komendy wpłynęło zgłoszenie od mężczyzny, który prosi o pomoc w zapewnieniu pilotażu jego pojazdu. Kierowca, dzwoniąc na numer alarmowy 112, poinformował, że jego żona zaczęła rodzić i jedzie z nią do szpitala w Świeciu. Policjant skontaktował się telefonicznie ze zgłaszającym i po ustaleniu jego lokalizacji polecił mu, aby ten zawrócił i kierował się do szpitala w Tucholi, który znajduje się bliżej. Mężczyzna posłuchał rad dyżurnego i zawrócił. W tym czasie na trasę Tuchola - Świecie został skierowany patrol tucholskiej "drogówki", który napotkał wskazany samochód na rogatkach Tucholi. Mundurowi, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, rozpoczęli pilotaż auta z rodzącą kobietą. Dzięki ich działaniom przejazd przez miasto przebiegł szybko i sprawnie. Przyszła mama na czas dotarła do tucholskiego szpitala, gdzie została przekazana w ręce medyków. Jej mąż podziękował policjantom za pomoc, a chwilę później urodziło się zdrowe dziecko.

Wczoraj, tj. 10 czerwca, do Komendy Powiatowej Policji w Tucholi zawitał "świeżo upieczony" tata. To właśnie on kierował w niedzielę autem, które pilotowali policjanci. Mężczyzna chciał osobiście podziękować funkcjonariuszom za pomoc i profesjonalizm. Podkreślał, że dzięki działaniom tucholskich stróżów prawa jego żona na czas dotarła do szpitala, gdzie urodziła się zdrowa dziewczynka. Córeczka obecnie przebywa z mamą w domu. Mundurowi przygotowali dla małej pociechy drobne upominki, które zostały przekazane jej tacie. On sam oznajmił, że być może jego córeczka w przyszłości zostanie policjantką i również będzie pomagać innym.