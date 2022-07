Turyści z zagranicy boją się przyjeżdżać do Torunia? „Polska wydaje się blisko wojny”

W 2021 roku Toruń odwiedziło około 1,5 miliona turystów – to był wynik lepszy niż rok wcześniej, ale nadal odbiegający od rekordowych, sprzed pandemicznych sezonów. A jak będzie w tym sezonie? Póki co jeszcze jest za wcześnie, by na to odpowiedzieć.

– Dane dotyczące ruchu turystycznego latem znamy nie wcześniej niż w październiku (opieramy się na danych z GUS), wszystko inne to wróżenie z fusów. Nie można określać ruchu na podstawie szczątkowych danych - mówi Szymon Wiśniewski z Ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu.