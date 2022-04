Twarde Pierniki Toruń - Anwil Włocławek. We wtorek starcie numer 4!

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30 i będzie transmitowane w Polsacie Sport Extra.

Wydawało się, że po dwóch porażkach w pierwszej rundzie play-off w meczach rozegranych we Włocławku torunianie nie będą w stanie podnieść się w Arenie Toruń i zakończą sezon w niedzielę. Wszak z Anwilem w tym sezonie grali cztery razy i zaliczyli komplet porażek.

Jak się jednak okazało - do pięciu razy sztuka. Tym razem, mimo niemrawego początku i fatalnej skuteczności (2:12), torunianie podjęli rękawicę i dosłownie „wyszarpali” zwycięstwo. Co ciekawe - do przełamania doszło w trzeciej kwarcie, którą wygrali 21:14. Do tej pory ta część meczu była zmorą Twardych Pierników w konfrontacji z Anwilem. Świetnie też wypadli w ostatnich dziesięciu minutach, w których zdobyli aż 32 punkty.

- Wygraliśmy sercem i walką - podsumował niedzielne spotkanie Aaron Cel, reprezentant gospodarzy. - Jesteśmy drużyną, która ma mniej talentu niż większość w Energa Basket Lidze. Przez cały sezon wygrywaliśmy „głową”, grając sercem i mądrze, walcząc na boisku. I tego mi brakowało podczas dwóch pierwszych spotkań we Włocławku. Graliśmy dobrze przez 25 minut, a w 15 pozostałych trochę nam tego wspomnianego serca zabrakło. Dziś walczyliśmy przez pełne 40 minut. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy ten mecz. Pozwalamy sobie na nadzieję. Wierzę w to, że we wtorek zagramy jeszcze lepiej niż dzisiaj i zobaczymy, co to nam da.