Twoja dieta wyniszcza mózg? Tych potraw i napojów lepiej nie spożywać. Tak działają na Twój mózg!

Konieczność wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu ma na celu poprawę jakości naszego funkcjonowania. Wiele mówi się w szczególności o tym, co znakomicie wpływa na nasz organizm. Przy okazji wspomina się ogólnie o tym, jakie potrawy (tłuste fast foody itp.) źle na nas działają. Warto jednak przyjrzeć się naszemu mózgowi z perspektywy tego, jak powinien funkcjonować nasz mózg.

Niezdrowe jedzenie - jakie problemy powodują Fast Foody?

Spożywanie wszelkiego rodzaju niezdrowego jedzenia prowadzi do szeregu problemów zdrowotnych. Wysoko na liście niezdrowej żywności można postawić tzw. Fast Foody. Powodują one zarówno nowotwory, choroby serca, problemy z nerkami, jak i zaburzenia mózgu. To właśnie kwasy tłuszczowe w Fast Foodach zaburzają prawidłowe funkcjonowanie hipokampu, a także mogą uszkadzać struktury mózgu, które są odpowiedzialne za prowadzenie procesów pamięciowych oraz tworzenie wspomnień.

Jak na mózg działają kostki rosołowe?

Ten niezwykle popularny dodatek do zup, sosów i wielu innych dań zawiera wiele szkodliwych dodatków. Wśród nich przede wszystkim należy wymienić glutaminian sodu. Zgodnie z badaniami dodatek ten, a zatem i kostki rosołowe, negatywnie wpływa na działanie układu nerwowego, uszkadza siatkówkę oka oraz powoduje nadwagę i otyłość.

Jesz białe pieczywo? To niedobrze!

Nie od dziś wiadomo, że białe pieczywo nie jest zdrowe. Badania udowodniły, że od pieczywa zależy to, jaka będzie kondycja naszego mózgu. Badania wykazały, że liczne zaburzenia koncentracji i trudności z łączeniem faktów mogą być wynikiem spożywania białego pieczywa. Dotyczy to zwłaszcza produktów modyfikowanych genetycznie.

Słodkie napoje gazowane wpływają na Twój mózg i nie tylko!

Prozdrowotne właściwości tego typu napojów są fikcją. Przesadne spożywanie napojów gazowanych przyczynia się do zmniejszenia hipokampu aż o 2 proc. Z kolei ogólna objętość mózgu zmniejsza się o około 1 proc.

Czym są rafinowane węglowodany i dlaczego powinieneś ich unikać?

Z zasady źródłem energii dla organizmu są cukry. W tym celu warto dawać organizmowi regularny, ale ograniczony napływ tego typu produktów. Z kolei bomby cukrowe w postaci np. drożdżówki jest złym pomysłem. Nie tylko fundujemy organizmowi nagłe skoki energii w górę i dół, ale i wpływamy na funkcjonowanie mózgu. Przede wszystkim pogarsza się koncentracja oraz zdolności poznawcze. To zaś wpływa na tempo uczenia się oraz zapamiętywania.

Tłuszcze trans szkodzą mózgowi?

Zarówno nasze serce, jak i mózg mogą być poważnie uszkodzone przez spożywanie przez nas utwardzonych olejów roślinnych. Te bowiem wyraźnie pogarszają nastrój oraz zwiększają ryzyko zachorowania na depresję. Dodatkowo wyraźnie pogarszają pamięć i koncentrację. Tzw. dieta studenta, w której jest wiele tłuszczy trans, zauważono aż 10 proc. spadek skuteczności w testach pamięciowych.

Kojarzysz aspartam? Lepiej zacznij go unikać!

Od jakiegoś czasu coraz więcej mówi się o aspartamie, szkodliwym składniku, który znajduje się w kilku tysiącach produktów na całym świecie. Jest to sztuczny słodzik stosowany w coli zero, gumach do żucia, cukierkach bezcukrowych oraz energetykach i tabletkach na gardło. W organizmie człowieka ulega on rozkładowi. Mówi się również o tym, że może wywołać on tzw. syndrom chińskiej restauracji. W badaniach wykazuje się, że aspartam wpływa również na zwiększenie poziomu stresu oksydacyjnego, a także na wytwarzanie się w komórkach mózgu stanu zapalnego. W przypadku spożywania go przez np. kobiety ciężarne istnieje większe ryzyko na powstanie zaburzeń umysłowych nienarodzonego dziecka.

Alkohol nie od dziś jest wrogiem mózgu

O negatywnym wpływie alkoholu wie praktycznie każdy z nas. Zwykle to jednak nie powstrzymuje nas od sięgania po trunki. Warto jednak rozważyć choćby ograniczenie spożycia alkoholu. Ten bowiem wyraźnie pogarsza nastrój, percepcję, zachowanie, a także może mocno zmniejszyć objętość mózgu. Również pogarsza on jakość snu oraz źle wpływa na pamięć.

Jakie ryby mogą być skarżone rtęcią?

Na koniec warto wspomnieć o rybach. Choć często podkreśla się, jak dobrym pomysłem jest jedzenie ryby przynajmniej 1 raz w tygodniu, nie dotyczy to każdego gatunku. Przede wszystkim należy unikać większych ryb, np. węgorza, rekina, szczupaka i... tuńczyka. Im większa ryba, tym wyżej jest w łańcuchu pokarmowym. To zaś oznacza, że jest większe ryzyko na to, że będzie ona miała dużą zawartość metylortęci, czyli niezwykle toksycznego związku, który powoduje u noworodków uszkodzenia nerwowe. U dorosłych doprowadza zaś do zanikania wielu komórek m.in. w móżdżku oraz korze mózgowej. Prowadzi zatem do utraty słuchu, zaburzeń mowy, utraty prawidłowej koordynacji ruchowej, a także do zawężenia pola widzenia.

