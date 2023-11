Twoje dziecko często choruje? To może być wada wrodzona układu odpornościowego. Uważaj na te objawy

Co to jest wrodzony błąd odporności?

Wrodzony błąd odporności (także znany jako pierwotny błąd odporności) to rzadkie schorzenie genetyczne, które sprawia, że układ odpornościowy jest znacznie słabszy lub działa nieprawidłowo. Dzieci urodzone z tym rodzajem zaburzenia mogą mieć trudności w zwalczaniu infekcji, co prowadzi do częstszych zachorowań. Wiele rodziców zastanawia się, dlaczego ich dzieci często chorują, i może to być jednym z potencjalnych wyjaśnień.