Twoje dziecko niedawno chorowało i pojawiła się plamica? Może być wynikiem infekcji... a nawet antybiotyków! To Plamica Schönleina-Henocha

Plamy i grudki na ciele dziecka? Co to jest plamica schönleina-henocha?

Jak się objawia plamica Schönleina-Henocha?

Najważniejsze objawy plamicy schönleina-henocha są bezpośrednio powiązane z tym, do czego dochodzi w przypadku zachorowania na nią. Jest to tzw. plamica skórna, ponieważ w związku z nią dochodzi do zapalenia drobnych naczyń krwionośnych. Zaatakowane są żyłki oraz tętniczki. Zapalenie naczyń krwionośnych oznacza gromadzenie się w ich ścianach komórek pochodzących z układu odpornościowego. I tego nie można bagatelizować. Zapalenia małych naczyń mogą doprowadzić bowiem nawet do martwicy.