Twoje fundusze czekają w ZUS i OFE. Oto procedura składania wniosku i odbierania swoich środków!

Wskazanie osoby do dziedziczenia - dlaczego jest to ważne?

Pieniądze w ZUS i OFE

W ramach składek środki trafiają do kilku filarów. Pierwszy dotyczy obowiązkowego systemu ZUS. Jednak już w drugim filarze umieszcza się tzw. Otwarte Fundusze Emerytalne, czyli OFE. I to właśnie składki odłożone w ramach drugiego filaru podlegają dziedziczeniu. Środki ubezpieczonego są gromadzone na koncie w OFE oraz na subkoncie ZUS otwartym dla osób, które są członkami OFE, a także dla tych, którzy po 31 stycznia 2014 roku nie zawarły umowy z OFE.

Informacja o śmierci a środki

Co do zasady podczas przystępowania do OFE ubezpieczony wskazuje, kto może korzystać z tych środków po jego ewentualnej śmierci. Można tu wskazać jedną lub kilka osób. Jeśli zmarły nie osiągnął wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65, a był członkiem OFE, wtedy konieczne jest poinformowanie właściwego funduszu o fakcie zgonu. Trzeba też złożyć wniosek z odpowiednimi dokumentami, a wtedy środki zostaną podzielone tak, jak zażyczył sobie zmarły.