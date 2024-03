Twórca Kanału Zero, Krzysztof Stanowski, mieszka w domu położonym w samym sercu lasu

Kariera Krzysztofa Stanowskiego

Kanał Zero

Przełomem w jego karierze było założenie wraz z Tomaszem Smokowskim, Mateuszem Borkiem i Michałem Polem Kanału Sportowego. Projekt zyskał wielkie grono odbiorców. Krzysztof Stanowski po konflikcie z pozostałymi wspólnikami odszedł z Kanału Sportowego i założył Kanał Zero, który rozpoczął nadawanie na początku lutego. Wygląda na to, że czego nie dotknie Krzysztof Stanowski to zamienia się w złoto. Od kilku Dni Kanał Zero bije rekordy popularności w internecie.