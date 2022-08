Tych kwiatów lepiej nie trzymaj w domu. Niektóre mogą być trujące, inne mogą przynieść pecha

Rośliny mogą przynosić pecha?

Co się dzieje z Twoim ciałem, gdy jesz za dużo ziemniaków?

Masz te objawy? To może być celiakia

Bluszcz pospolity

Nie ma wątpliwości, że pnącza są niezwykle efektowne. Przyjęło się uznawać, że bluszcz przed domem przynosi dobrobyt. Z kolei we wnętrzu ma on sprowadzać toksyczne relacje i przynosić mocnego pecha w miłości. Toksyczność może być powiązana z charakterem tej rośliny, która jest... trująca. Jest to nadrzędny powód, dla którego należy zrezygnować z hodowli bluszczu wewnątrz domu.