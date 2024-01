Tych lekarstw i preparatów zabraknie w aptekach. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę

Co dwa miesiące Minister Zdrowia ogłasza nową listę antywywozową. To potoczna nazwa wykazu, wynikającego z zarządzenia MZ, zestawiającej preparaty i leki, których może brakować w polskich aptekach, a zatem ich wywóz za granice Polski wymaga uzyskania zgody. Na nowej liście opublikowanej 12 grudnia liście znalazły się 224 pozycje.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) w porozumieniu z resortem zdrowia decyduje o tym jakie produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne trafią na listę antywywozową. Podstawą do umieszczenia określonego medykamentu w spisie leków zagrożonych niedostępnością jest stwierdzenie, że brakuje go w co najmniej 5 procentach aptek w danym województwie.