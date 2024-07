Tych pracowników nie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo

Nowe przepisy w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy, które weszły w życie we wrześniu zeszłego roku, przyniosły znaczące modyfikacje w zakresie ochrony pracowników przed zwolnieniem. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma na celu wzmocnienie pozycji pracowników, dając im pewniejszą podstawę obrony swoich praw.

Ochrona przed zwolnieniem

Osoby, które zyskują na mocy nowych przepisów dodatkową ochronę, mogą liczyć na znacznie większe wsparcie ze strony prawa. W przypadku zwolnienia, pracownik ma prawo zaskarżyć decyzję pracodawcy do sądu. Co więcej, sąd może nakazać pracodawcy kontynuację zatrudnienia pracownika do czasu, aż wyrok sądowy stanie się prawomocny.