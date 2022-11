Tych produktów nie można łączyć z kawą. To duży błąd! To może być szkodliwe dla zdrowia

Kawa. Napój przez wielu uwielbiany i specjalnie celebrowany podczas picia. Kawosze potrafią wypijać nawet kilka filiżanek w ciągu dnia. Często stanowi to jedyny ich gorący napój. Niektórzy mają również tendencje do popijania kawą posiłków. Nie zawsze jest to wskazane, a w niektórych przypadkach to połączenie może być szkodliwe dla zdrowia. Czego nie popijać kawą?>>>>>>>>>CZYTAJ DALEJ