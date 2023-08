Tyle zarabiają żołnierze w 2023. Wojsko Polskie prowadzi rekrutację i kusi wysokimi kwotami

Kategorie wojskowe w Polsce

Zacznijmy od tego, że wciąż konieczne jest stanięcie przed komisją wojskową - obowiązek dotyczy mężczyzn po 18 roku życia. Tak przydzielani są oni do odpowiednich kategorii wynikających z ich stanu zdrowia. Później, przed przyjęciem do służby, mogą się one zmienić (np. w przypadku kategorii A i B), jeśli dojdzie do istotnych zmian zdrowotnych. Obowiązują następujące kategorie: