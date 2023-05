Tysiące złotych od ZUS-u. Jak je zdobyć? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Oto szczegóły! wt

Właściciele kont bez OFE są zobligowani do złożenia wniosku UWU, a także pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między współmałżonkiem. Jeżeli zmarła osoba nie pozostawała w związku małżeńskim, to w takim przypadku uzbierane środki są wypłacane osobom wskazanym przez nią za życia lub spadkobiercom.

ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie!