Ukąszenie owada może stwarzać poważne zagrożenie! Przedstawiamy niepożądane reakcje po ugryzieniu osy, pszczoły lub pająka

Alergia na użądlenie owadów i groźne reakcje organizmu

Pamiętaj, że nawet po podjęciu środków ochrony, nie można całkowicie wyeliminować ryzyka ukąszenia owadów. Jeśli dojdzie do ukąszenia, staraj się nie drapać tego miejsca, ponieważ to może pogorszyć sytuację (dojdzie do rozprowadzenia jadu w limfie). Zastosuj zimny kompres lub odpowiedni preparat przeciwbólowy i uważnie śledź reakcję organizmu.

Jeśli dojdzie do tak poważnej reakcji alergicznej jak np.

obrzęk ciała,

duszności,

zawroty głowy

lub objawy nie ustępują, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.