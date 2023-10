Ukończyłeś 60. rok życia? Oprócz emerytury, należy Ci się dodatek, który może ją podwoić! Jak go zdobyć?

Dodatkowe świadczenie emerytalne

Komu przysługuje i ile tak naprawdę wynosi ten dodatek? Niektóre dodatki do emerytury mogą znacząco podreperować domowy budżet. Szczególnie jeśli bonusowe świadczenie wynosi prawie równowartość minimalnego świadczenia. Jednym z takich dodatków jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające , o które emeryci mogą ubiegać się od 1 marca 2019 roku. Co trzeba zrobić?

Jak uzyskać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, trzeba tak naprawdę spełnić dwa główne warunki. To dodatek do emerytury, który przysługuje nie tylko matkom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Należy się także ojcom, którzy wychowywali pociechy, ponieważ ich matka zmarła lub je porzuciła. Warto jednak pamiętać, że świadczenie przysługuje, jeśli są to dzieci własne, współmałżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wyjątek stanowi rodzina zastępcza zawodowa.